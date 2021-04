Backstage, questa sera al centro della puntata: “A un anno dal voto: Cuneo si prepara”

Tra un anno si vota a Cuneo Città capoluogo di provincia. Siamo alle prime manovre dei due maggiori schieramenti centro-sinistra e centro destra, mentre varie liste minori annunciano con largo anticipo la loro presenza alla competizione amministrativa.

Si profila sin d'ora un cospicuo numero di formazioni. Ma quante di queste riusciranno nel loro intento? Come e dove si collocheranno?

Federico Borgna è giunto alla fine del suo secondo mandato e quindi non è più ricandidabile. Riuscirà a mantenersi compatta la maggioranza uscente? E dal fronte opposto, quali scenari si vanno delineando?

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto, ne parlerà a Backstage, insieme al giornalista Giampaolo Testa, tramite collegamento online con alcuni rappresentanti della politica locale: per Forza Italia, Vincenzo Colucci, per il Partito Democratico, Carmelo Noto, per Grande Cuneo, Laura Menardi, per Fratelli d’Italia, Massimo Garnero e per Centro per Cuneo, Luca Pellegrino.

La nuova puntata andrà in onda questa sera alle ore 21.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.