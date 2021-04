Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi (giovedì 29 aprile) a Ceva.

Coinvolta una sola automobile, finita fuori strada in una scarpata mentre percorreva la SS28 nel tratto tra Ceva e Nucetto (dopo il paramassi) per cause ancora da determinare; totalmente illesa la persona alla guida dell'auto.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Ceva - che hanno recuperato la macchina incidentata, finita nella scarpata - e l'emergenza sanitaria.