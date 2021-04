Dieci ex terroristi arrestati in Francia: la storica vicenda parla anche cuneese

Ha il cuore cuneese, la svolta storica impressa in queste ultime ore alla vicenda giudiziaria dei dieci ex terroristi italiani rifugiati in Francia ed arrestati a Parigi su richiesta dell'Italia. Sono tutti accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni '70 e '80.

Tutta l’operazione è stata seguita direttamente in Francia, in stretta cooperazione con i colleghi francesi, dal magistrato di collegamento italiana a Parigi, Roberta Collidà, cuneese di nascita che a Cuneo ha ancora la famiglia di origine. Il magistrato infatti è la sorella dell’avvocato Enrico e del commercialista Gianpiero. Proprio in queste ore Collidà si trova a Roma per una riunione al ministero di Giustizia, destinata a fare il punto sull'operazione "Ombre Rosse" e i suoi sviluppi nei prossimi giorni.

Negli anni Novanta Roberta Collidà ha lavorato nell’Ufficio di Gabinetto dell’allora sindaco di Cuneo Beppe Menardi, poi come magistrato ha prestato servizio prima nel tribunale di Saluzzo e poi a Torino.