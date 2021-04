Banca CrSavigliano chiude il bilancio 2020 con un utile di 5 milioni

L’Assemblea dei Soci della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. ha approvato il bilancio dell’esercizio 2020 che ha registrato un utile di 5 milione, con un aumento di oltre 34%.

Crescita anche per quanto riguarda la raccolta diretta che raggiunge 1 milione e 203 mila euro (+10,37%), mentre la raccolta indiretta, espressa a valori di mercato, si attesta a 728 milioni (+4,73%), per un totale complessivo di raccolta da clientela pari a 1.931 milioni.

“I questi tre anni - commenta il presidente Francesco Osella - nonostante l’economia in difficoltà abbiamo registrato buoni risultati con un utile netto superiore al proprio obiettivo per l’anno previsto”.

Risultati raggiunti dalla Banca grazie a indicatori patrimoniali, redditività e la qualità del credito.

“Abbiamo confermato il proprio sostegno al territorio, in sintonia con i soci abbiamo mantenuto di supporto crescita alle piccole e medie imprese e alle famiglio, confermando la redditività e la solidità patrimoniale. L’utile 2020 è tra i più significativi del nostro istituto, questo è stato possibile attraverso una attenta gestione dei costi e delle attività sul mercato”.

Per il futuro la Banca e la Fondazione guardano a nuovi sbocchi con il coinvolgimento di importanti fondazioni piemontesi: “Abbiamo riscontrato la disponibilità da Fondazione Crc, Fondazione Torino e San Paolo a entrare nel capitale sociale di minoranza”. Un’operazione che per questioni burocratiche e tecniche non si è ancora conclusa.

“Con il prossimo Cda si dovranno trovare nuove linee strategiche e predisporre le più adeguate misure per resistere di fronte alla concorrenza. In questo triennio abbiamo consolidato la presenza nel territorio anche con il potenziamento di capacità analisti nel supportare le aziende e nel qualificare sempre più e sempre meglio il personale”.

“Il bilancio 2020 si chiude ponendo l’accento sulla solidità e sulla qualità degli attivi di Banca CRS - commenta Emanuele Regis, Direttore Generale - solidità che si rivela fondamentale in un momento come questo in cui buona parte del mondo si trova ancora a combattere un nemico, il COVID-19, che mette a repentaglio la salute e l’economia globale; la nostra solidità ci consentirà di affrontare con serenità il 2021"

DIVIDENDI

Sul fronte azionisti: “Confermeremo dividendi non appena le normative ce lo permetteranno - confermano dal direttivo - Entro settembre saranno sbloccati 800 mila euro, mentre entro fine anno si aggiungerà un ulteriore 5% che ci permetteranno di arrivare vicini al milione di euro”.

“Siamo in un momento a cui a fronte del vasto movimento di concentrazione di molossi bancari emerge preoccupazione di non trascurare banche che hanno caratteristica di impegno territoriale - aggiunge il presidente della Fondazione CrSavigliano Sergio Soave -. Speriamo di raggiungere punti di arrivo altrettanto ambiziosi”.

CREDITI ALLA CLIENTELA

In merito ai crediti accordati alla Clientela, l’esercizio si chiude con un totale complessivo pari a 897 milioni, co un incremento del 5,02% rispetto a dicembre 2019, testimonianza del supporto offerto al territorio.

“Come banca del territorio - conclude Luca Crosetto, vice presidente di Banca CrS - avevamo i fari puntati insieme a Fossano come una delle ultime banche indipendenti. Per restare al fianco delle aziende del territorio i punti fermi sono stati: tempi rapidi, risposte certe e consulenza continua. L’ascolto è il tema su cui puntare di più per essere una banca di riferimento per il territorio e lo confermato i dati: il 59% credito è rivolto a Pmi, a piccoli artigiani che sono base del territorio di riferimento, mentre il 32% alle famiglie consumatrici. Ciò vuol dire che il credito di questa Banca è rivolto a quei soggetti su cui puntiamo da tanti anni”.

Per quanto riguarda il decreto Cura Italia sono state 1.094 le richieste per 232 milioni di euro di credito Covid 19.

SUL TERRITORIO

Tra gli altri interventi sul territorio, l’importante contributo all’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano (50 mila euro per l’emergenza Covid), a Fondazione Specchio dei Tempi (30 mila euro di sostegno alle imprese) e al Comune di Limone Piemonte (10 mila euro sostegno post alluvione)

230 mila euro sono stati investiti sulle associazioni di Savigliano, 65 mila euro al Comune di Savigliano,

35 mila euro all’Ente manifestazioni che ha vissuto un momento difficile dopo lo stop a eventi e manifestazioni per l’emergenza sanitaria.

Il patrimonio della Banca, al netto dell’utile 2020, ammonta a 82,1 milioni di euro.

NUOVO DIRETTIVO

Dopo l’approvazione del bilancio 2020, il Cda è stato confermato per il prossimo triennio con l’aggiunta di un consigliere, Sara Aragno e di un componente del collegio sindacale, Gianluca Manzi.