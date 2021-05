Il medico specialista urologo, di cosa si occupa

Quando si parla di medici specialisti, spesso si creano diverse confusioni quando le terminologie sono simili tra di loro e questo potrebbe generare una situazione tutt'altro che semplice da fronteggiare. Tale situazione è tipica dell'urologo e dell'andrologo, la cui professione è completamente differente. Ecco di cosa si occupa il primo, le differenze con il secondo e quando contattarlo.

L'urologo, di cosa si occupa

Quando si parla del medico specializzato in urologia, occorre prendere in considerazione il fatto che questo medico si occupa di offrire una serie di consultazioni che riguarda il tratto urinario e gli organi che permettono la produzione e l'espulsione dell'urina. In questa circostanza bisogna quindi valutare quando contattare questo medico specializzato in tali patologie, che ha quindi il compito di offrire dei rimedi rapidi a tutti coloro che necessitano appunto di essere sottoposti a una visita specifica grazie alla quale è possibile prevenire un notevole peggioramento della propria condizione fisica.

Quali sono i problemi trattati dall'urologo

Come spiega l'urologo di Prato Andrea Del Grasso nel suo blog, questo medico ha il preciso compito di offrire una serie di consulti che hanno, come obiettivo, quello di trovare un rimedio per tutte le svariate patologie che interessano le vie urinarie e i reni, nonché tutti gli altri organi che sono correlati. Le infezioni così come i disturbi vari che riguardano questo particolare aspetto devono essere sottoposti a un controllo ben preciso affinché il paziente che si rivolge a questo professionista non vada incontro a potenziali situazioni problematiche che potrebbero avere delle cattive ripercussioni sia nel lungo che nel breve periodo, generando pertanto una serie di potenziali problemi ulteriori.

Anche un semplice fastidio o una sensazione di bruciore ai reni deve essere necessariamente sottoposta a un controllo specifico da parte dell'urologo, visto che in questo caso si rischia solo ed esclusivamente di andare incontro a una serie di potenziali complicazioni che potrebbero rendere la situazione meno semplice del previsto.

Pertanto, quando si riscontrano difficoltà nell'espellere l'urina o comunque una sensazione di malessere quando si compiere questo semplice e quotidiano gesto, occorre necessariamente rivolgersi a questo medico specializzato, il cui compito semplice riesce a prevenire tante altre situazioni difficoltose da fronteggiare.

Le differenze con l'andrologo

Spesso si tende a creare una sorta di errore quando l'andrologo viene definito come sinonimo dell'urologo e viceversa. In questo caso occorre prendere in considerazione il fatto che questo professionista medico si occupa di offrire una consultazione che riguarda l'organo sessuale maschile, quindi un ambito ben differente rispetto alle varie patologie che possono colpire le vie urinarie. Di conseguenza occorre assolutamente evitare di recarsi dall'andrologo per patologie che riguardano il tratto urinario o viceversa, richiedere all'urologo un consulto in quanto si hanno problemi di prostata oppure nel mantenere costante l'erezione.

In questo modo si ha la sicurezza che la visita alla quale ci si sottopone possa offrire una serie di benefici interessanti e soprattutto risolvere definitivamente quella particolare patologia, evitando perciò una serie di potenziali problematiche aggiuntive evitando una serie di complicanze varie.

Come determinare il migliore specialista

Per quanto riguarda la scelta dello specialista bastano pochi momenti per capire se quel medico è effettivamente professionale. Occorre sottolineare come questo deve operare in un ambiente sicuro e fare in modo che quel paziente possa ritrovare rapidamente il suo stato di salute, nonché sottoporsi alle varie visite senza temere di essere sottoposto a procedimenti stressanti oppure ad altre situazioni complesse.

Ecco quindi che grazie a questo mix di caratteristiche si ha la concreta occasione di ottenere il migliore dei risultati, ovvero evitare che una persona possa essere in qualche modo sottoposta a controlli e altri passaggi che potrebbero essere poco utili per trovare la soluzione ideale per curare la sua patologia.