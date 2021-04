Zona gialla, riaprono i musei di Cuneo: ecco come accedere al Museo Diocesano

Come tutti i musei della penisola, a febbraio 2021 anche il Museo Diocesano di Cuneo aveva chiuso le porte a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Ora il museo di Contrada Mondovì torna ad accogliere i visitatori con alcune novità, per permettere a tutti una visita in sicurezza.

MODALITA’ DI ACCESSO L'accesso al museo avverrà a gruppi di 5 persone con ingresso scaglionato ogni mezz'ora e lungo il percorso sarà necessario mantenere il distanziamento fisico.

Per visitare il museo al venerdì la prenotazione non è obbligatoria, mentre è necessaria per il fine settimana. Si può accedere al pannello prenotazioni per scegliere il giorno e la fascia oraria di ingresso cliccando sul pulsante sottostante; per ragioni organizzative le prenotazioni si chiudono alle ore 16.30 del venerdì. All'ingresso in museo verrà rilevata la temperatura; è richiesto l’utilizzo della mascherina e lungo il percorso saranno disponibili dispenser di gel igienizzante per le mani. L’uso dell’ascensore sarà riservato a persone con disabilità motoria e un accompagnatore.

ORARI venerdì 14.00 – 18.00 sabato 10.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 domenica 10.00 - 13.00 | 14.00 - 18.00 (l’ingresso è consentito fino ad 1 ora prima della chiusura)

GUIDE E BIGLIETTI In biglietteria i visitatori potranno accedere – direttamente dal proprio smartphone – a diversi contenuti multimediali di supporto alla visita come la guida digitale multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco).

Il museo ha poi attivato una promozione per i clienti degli esercizi di "Contrada Mondovì" e della Libreria Stella Maris: un coupon esclusivo che darà diritto all'ingresso con tariffa ridotta (3€ invece di 5€) per una persona, utilizzabile fino a dicembre 2021. Un modo per valorizzare il legame che da sempre lega il museo al territorio.

INFO E RIFERIMENTI Contrada Mondovì | Cuneo Tel. 0171 67725 | 353 4261755 www.museodiocesanocuneo.it museo@operediocesicuneo.it

http://www.museodiocesanocuneo.it/index.php?id=1875&tx_ttnews

%5Btt_news%5D=31730&cHash=702e99f7bc4a04f925d29a595afbc429