Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021: all'Autodromo Nazionale di Monza la prima di Matteo Greco

La Ferrari 488 GT3 Evo #3 di EasyRace attende Matteo Greco, che il prossimo weekend tornerà finalmente in abitacolo per il primo round di stagione nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint.

L'evento, che lo vedrà debuttare con la GT3 nella serie sprint dopo la straordinaria affermazione 2020 in GT Cup con la versione Challenge della berlinetta di Maranello, si preannuncia infuocato con un confronto sportivo che contrapporrà i migliori specialisti delle competizioni Gran Turismo in Italia e non solo.

Il giovane pilota albese, che si alternerà al volante con Fabrizio Crestani (ITA), sarà chiamato ad un altro importante step del notevole percorso di crescita, che lo ha visto distinguersi per velocità e costanza in tutte le categorie con un livello di adattamento notevole.

Il weekend, che potrebbe essere condizionato anche dal maltempo, si svolgerà su di un tracciato, l'Autodromo Nazionale di Monza, particolarmente caro a Greco che sui velocissimi 5.793 metri ha scritto pagine emozionanti della sua carriera. La sua unica esperienza in GT3 nel Tempio della Velocità risale allo scorso novembre, quando in occasione dell'ultimo appuntamento della serie Endurance chiuse sesto assoluto e primo di classe Pro-Am, consacrandosi campione di categoria.

L'impegno inizierà venerdì con le due sessioni di prove libere alle 11:35 ed alle 15:50. Sabato i piloti disputeranno le qualifiche con Q1 alle 11:05 e Q2 alle 11:30. Gara uno scatterà nella serata di sabato alle 17:50 mentre gara due si disputerà domenica a partire dalle 15:30.Copertura televisiva senza precedenti per questo weekend inaugurale. RAI Sport (CH 58 DTT) trasmetterà in diretta gara uno, mentre ACI Sport TV (CH 228 SKY) garantirà il live di gara due, poi in differita anche su RAI Sport alle 21:15.

Il sito del campionato www.acisport.it/CIGT e i canali Facebook @ACISportTV e @CIGranTUrismo assicureranno gli streaming in diretta anche sul web ampliando la possibilità di seguire le gare da casa, dato che l'appuntamento sarà chiuso al pubblico per rispettare le norme sul contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Matteo Greco: "Monza è sempre stata la pista delle ultime gare, dove negli anni passati ho spesso affrontato le sfide già da campione o diventandolo nell'occasione. Per questa ragione non posso che avere ricordi molto belli e sensazioni positive legate al Tempio della Velocità. In TCR Italy nel 2018 chiusi terzo, nel 2019 ottenni una bellissima vittoria in condizioni difficili che fu una chiosa di grande soddisfazione sull'intera stagione, mentre lo scorso anno ho vinto il titolo Sprint GT Cup e quello Endurance Pro-Am entrambi su questa pista. Sarà un impegno tosto, anche alla luce delle previsioni meteo, ma sono sicuro che con EasyRace e con Fabrizio troveremo subito una grande intesa: ci impegneremo al massimo per aprire la stagione con un risultato di spessore".