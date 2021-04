Gancia (lega): "Dire donna oggi, il valore dell'integrazione contro terrorismo e ogni forma di integralismo"

In diretta on line oggi alle 18, si tiene il seminario “Donne e integrazione: prevenire la radicalizzazione”. L’iniziativa voluta da Gianna Gancia nell’ambito del progetto Dire Donna Oggi, racconta e analizza il ruolo della donna nei processi di integrazione, di dialogo e di contrasto a ogni forma di estremismo violento, per accrescere la consapevolezza attraverso testimonianze di vita, esperti di settore, impegno civile e politiche di prevenzione in Europa. E’ proprio nell’intersezione con altre dimensioni come quella etnica, religiosa e sociale, la differenza di genere spinge a soffermarsi su aspetti per lo più trascurati e consente di far emergere i differenti ruoli delle donne nella lotta contro il terrorismo e ogni forma di integralismo.

Partecipano insieme all'On. Gancia il campione del mondo di pallanuoto Amaurys Perez, la scrittrice e giornalista Souad Sbai, l’esperta di dialogo interreligioso e mediatrice culturale Rita Mei, con la conduzione del giornalista televisivo Gianluca Scarlata. La partecipazione è in diretta sulla pagina Facebook #DireDonnaOggi, inizio alle 18.



Lo dice l'On. Gianna Gancia, parlamentare europea della Lega.