Vaccini Covid, il Piemonte passa lo 'stress test': oggi oltre 40mila somministrazioni

Obiettivo raggiunto. Il Piemonte taglia per la prima volta il traguardo delle 40mila vaccinazioni giornaliere e supera così la soglia che era stata indicata per oggi, giornata del cosiddetto 'stress test'. Significa che la 'macchina vaccinale' della Regione è in grado di gestire la quantità di 40mila somministrazioni giornaliere. Ora però serve certezza sull'arrivo delle nuove forniture e sulle dosi disponibili.

L'annuncio è arrivato dalla stessa Regione Piemonte, che ha spiegato come alle 17.45 fossero già state somministrate 40.128 dosi di vaccino. Un dato non ancora 'ufficiale' visto che le vaccinazioni sono ancora in corso (in serata il dato definitivo).