"Aspettiamo le vostre porte!": a Elva il sentiero per le creature del bosco

" Ci rivolgiamo a tutti, grandi e piccini, e sono già molte le persone che ci hanno contattato. La nostra idea non vuole essere un'attrazione turistica ma una condivisione, un insieme realizzare e rendere un tratto di sentiero di Elva un angolo ancora più prezioso da percorrere. Accoglieremo la fantasia di tutti quelli che vorranno: ognuno in questo bosco avrà messo un pezzo della propria immaginazione e nello stesso tempo, anche, ognuno creerà agli altri immaginazione! "

Ad Elva la Pro Loco LA DESENO non si è fatta scoraggiare dal difficile periodo. L'impossibilità di programmare alcune delle consuete attività non ha fermato il desiderio di idee e progetti di condivisione.

Così il "sentiero sELVAtico", dove ogni creatura fatata che popola il bosco troverà una casa in cui abitare.

Utilizzando materiali e colori resistenti compatibili con l’ambiente del bosco, che non si rovinino col tempo stando all’aperto, l'iniziativa propone a grandi e piccini di costruire delle porte di dimensione massima 20x30 cm.

Spazio alla fantasia! Immaginando quale elfo, folletto, gnomo, fata, strega abita dietro la porta, su di essa si può scrivere il nome della creatura del bosco come anche una sua breve descrizione.

Una parte del sentiero "A spass per lou viol". Per questa iniziativa è stato individuato il tratto di bosco che, partendo dal Colle delle Cavalline ad Elva (dopo il rifugio, a circa 1.900 m di altezza) si dirige verso il centro del paese. Un percorso pianeggiante e quindi facile per fruitori di tutte le età.