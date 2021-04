LEXUS UX e – 100% elettrico

MOTORE e AUTONOMIA

Basta premere il pulsante di accensione e afferrare il volante finemente rifinito a mano per scoprire il carattere unico della prima Lexus completamente elettrica, fatto di accelerazione lineare e sterzate agili. Un crossover dall’aspetto intrigante e attraente, alimentato da un motore elettrico avanzato che offre 150 kW (204 CV DIN) e 300 Nm di coppia quasi istantanea.

UX Full Electric è alimentato da una batteria da 54,3 kWh ad alta capacità di ultima generazione, in grado di raggiungere oltre 315 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Passa all’elettrico, Lexus ti offre le soluzioni che desideri per una mobilità elettrica. Niente benzina o fumi, soltanto centinaia di chilometri di guida tranquilla e gioiosa prima di una piccola pausa per ricaricare. Semplici da ricaricare ed entusiasmanti da guidare, le auto completamente elettriche di Lexus sono un connubio unico ed inedito tra prestazioni, divertimento nella guida e rispetto per l’ambiente.





Con la ricarica RAPIDA FAST a corrente continua nelle colonnine pubbliche, la velocità con Un’unità di 50 kW può caricare fino all’80% in 50 minuti.

Altrimenti con la corrente alternata a casa grazie alla Lexus Connected Wallbox con potenza 6,6 Kw, potrai ricaricare in perfetta autonomia il tuo nuovo UX 300e a casa o nel tuo condominio, ed il tempo stimato 0-100% è 8 ore

Sentiti al sicuro, sul’app durante qualsiasi viaggio hai a disposizione in tutta Europa una rete di ricarica rapida. O meglio, sarà la Tua Auto a trovare la stazione e dirti quando sei pronto a ripartire





Quali sono i VANTAGGI di guidare 100% elettrico?

ZERO EMISSIONI Il mondo diventa un posto più pulito mentre guidi un motore dalle prestazioni esaltanti. BASSI COSTI di GESTIONE Il risparmio comincia non appena ti metti al volante. La libertà da fonti di alimentazione tradizionale significa che non dovrai più sottostare alle oscillazioni di prezzo del petrolio. I costi dell’elettricità tendono a essere più stabili e più facili da prevedere nel tempo

Inoltre, anche la manutenzione è più semplice. Le auto elettriche dispongono di meno parti mobili, non hanno un impianto di scarico, si affidano a impianti di raffreddamento più piccoli ed efficienti, non usano olio, filtri per il motore e cinghie di distribuzione. Quindi vi è una minore usura sui freni. Passa più tempo al volante e meno in officina. SILENZIO l motore elettrico fa il suo impressionante lavoro emettendo un flebile sussurro.

Per il conducente all’interno dell’abitacolo si tratta di un’esperienza di guida unica accompagnata dal leggero brusio della gomma sull’asfalto a indicare le potenti forze in azione. Il futuro ha un suono sereno.

Gli interni realizzati dai maestri TAKUMI L’Impegno, la precisione e l’attenzione al dettaglio sono i fondamentali. Ispirandosi all’antica arte giapponese dei maestri artigiani Takumi, che supervisionano e controllano attentamente ogni vettura prodotta. Un incontro perfetto fra la qualità artigianale e la tecnologia innovativa

La strumentazione Display è straordinaria, come il paddle shifter grazie al quale puoi decidere con più rapidità la modalità di guida, o per chi desidera rimane la tradizionale leva del cambio in automatico.

Il bagagliaio offre un ampio spazio fino a 367L

Vivi un’esperienza di guida interattiva con la Smartphone Integration e i servizi connessi dell’App Lexus Link. Viaggia in tutta tranquillità con gli innovativi sistemi di sicurezza attiva Lexus Safety System+ di serie.





Lexus UXe è LA PRIMA LEXUS COMPLETAMENTE ELETTRICA OFFRE UNA QUALITÀ ECCELLENTE E 10 ANNI DI GARANZIA SULLA BATTERIA o fino a 1.000.000 Km



Per maggiori informazioni, compilare il presente modulo (Clicca qui)

LEXUS CUNEO - VIA VALLE MAIRA 44 Cuneo – Confreria, sui nostri Social Toyota Lexus FujiAuto e sul sito www.mattiaudagroup.com