Vittoria Morino, la giovane braidese che scrive poesie e vuol fare l’arteterapeuta

Grande soddisfazione per la giovane braidese Vittoria Morino, reduce dal concorso di poesia promosso dalla casa editrice Dantebus di Roma.





Le sue odi sono il frutto di un lavoro che la giuria ha selezionato e premiato con la pubblicazione nella collana poetica ‘Isole’, ritrovando in quei versi, valori eterei e umani, sempre più distanti dalla realtà attuale.





Un traguardo raggiunto dopo un anno segnato dalla dolorosa pandemia, che fortunatamente non è riuscita a fermare l’amore per la poesia, come spiega l’artista 26enne. “Tutto è nato nel 2020. Ho inviato una mia poesia per partecipare al concorso e qualche settimana dopo mi ha chiamato la redazione per informarmi che ero stata selezionata all’interno di una collana poetica”.





Aggiungendo: “Ho ricevuto una pergamena in cui la casa editrice ha recensito le mie 12 poesie contenute nel libro. Nella collana si possono trovare altri 7 autori, presenti con le loro opere. Per me è stata una grande emozione e dedico questo risultato alla mia famiglia, ai miei genitori che hanno sempre creduto in me, a mia sorella Elena e alla mia compagna di viaggio Melissa”.





Ma le gioie per Vittoria non sono finite. “Sono stata selezionata anche dalla Aletti editore, che nel mese di novembre del 2021, realizzerà un volume antologico, grazie ad un nuovo concorso poetico. Il titolo è ‘Dedicato alla giornata mondiale della poesia’ e ci sarà la mia poesia Le note sull’eremo”.





Il sentimento che affiora nelle parole di Vittoria è di forte entusiasmo per la letteratura vissuta in virtù di una vocazione che parte da lontano: “Ho frequentato il liceo linguistico di Bra, poi ho studiato un anno presso l’accademia Mas di Milano e nel 2016 mi sono iscritta all’Università DAMS di Torino. Attualmente insegno le discipline della danza e del teatro nella scuola Arte-Danza di Bra”.

È il racconto della giovane con il DNA artistico della madre Donatella Poggio e spiega così la genesi della vocazione poetica: “Ho iniziato a scrivere tra il 2017 e il 2018 semplicemente per diletto. La mia prima poesia si intitola ‘Gli artisti col naso in giù’ ed è quella a cui sono particolarmente legata, la si trova anche nel libro. Ho coltivato la scrittura, anche grazie all’associazione Artemidi di Bra, che permette a giovani artisti di poter presentare le proprie opere al pubblico, non solo poetiche, ma anche pittoriche o fotografiche. E poi seguo il Caffè Letterario di Bra, un appuntamento importante per conoscere grandi autori, ma anche una vetrina per scrittori emergenti”.

Per lei l’ispirazione è un frutto sempre maturo e pronto da cogliere al volo: “Sono sempre stata mossa da una grande forza superiore che sembra dettarmi parole che scrivo in maniera automatica, non con la testa, ma con l’anima. Ciò mi succede anche con la danza dove esprimo totalmente la mia parte di essenza meno legata alla Terra, ma più legata al Cielo. La mia idea di scrivere riguarda il desiderio di voler esprimere la devozione all’arte nella quale mi posso esprimere liberamente senza paura”.

Dice Vittoria, svelando già in queste frasi le sue aspirazioni più intime: “Sogno di continuare a scrivere e pubblicare libri di poesia e non solo. Inoltre, mi sto formando come coach relazionale e mi piacerebbe diventare arteterapeuta per utilizzare l’arte anche a scopo benefico. Ovviamente continuerò con la danza e il teatro. Spero che i teatri riaprano presto, non solo per poter salire di nuovo e respirare quell’aria magica, ma per poter anche presentare un monologo che ho scritto e dedicato a Virginia Woolf, scrittrice che amo e ispira le mie opere. Sarebbe fantastico creare una compagnia teatrale in cui fondere il canto, la danza, la recitazione e la poesia per raccontare tematiche sociali. Ho tanti progetti e voglia di urlare al mondo quanto gli artisti siano persone fortunate e sfortunate allo stesso tempo, perché, anche se incompresi, una volta che creano, poi non smettono più”.

Nella sua libreria non mancano i libri di Margaret Mazzantini, Massimo Gramellini e ancora: “Adoro le poesie di Khalil Gibran, Federico Garcia Lorca, Alda Merini e gli aforismi di Osho, oltre ai suoi libri spirituali. La mia poesia del cuore è di Alda Merini: ‘Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni’.

Sono anche affezionata ai testi di De Andrè e Vecchioni”, continua il racconto.

E parlando con Vittoria, leggendo di lei e navigando tra i suoi pensieri, scopriamo una novità: “Curo una pagina su Instagram che si chiama ‘Sulle ali della poesia’, dove si possono trovare altri componimenti poetici che ho scritto. Vorrei farla crescere con video e foto per condividere con il pubblico la poesia, che per me è il mistero della vita”.