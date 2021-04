Per consentire lo svolgimento allo sferisterio Mermet del Campionato Italiano di Pallapugno di serie A, è istituita la chiusura al transito veicolare di via Diaz (nel tratto compreso tra via P. Belli e via XX Settembre) e di via Toti, dalle ore 20.30 alle 24.00, nei seguenti giorni: 21/05/2021, 02/06/2021, 14/06/2021, 05/07/2021, 09/07/2021, 23/07/2021, 03/08/2021, 13/08/2021, 20/08/2021.

Sono fatti salvi i diritti dei residenti e delle attività insediate.