Bra: modifiche temporanee alla viabilità

Nei prossimi giorni sono in programma alcune modifiche temporanee alla viabilità per permettere un intervento da parte della ditta Tecnoedil. In particolare, dal 3 al 7 maggio 2021 è previsto il divieto di transito in via Mascagni, lato accesso viale Madonna dei Fiori (ordinanza n. 104/2021). Sullo stesso viale, all’intersezione con la già citata via Mascagni, sarà invece istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico dalle ore 8 di mercoledì 5 alle ore 18 di giovedì 6 maggio (ordinanza n. 107/2021).

Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.