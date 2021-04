Covid, a Bra ancora 113 positivi e nove ricoverati

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 29 aprile, sono 113 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Un’analisi del numero di contagi in rapporto alle diverse fasce d’età vede al primo posto gli under 30 (34,9%) seguiti dagli over 60 (20,1%). Stabili i 40enni (17,48) e in lieve crescita i 50enni (16,3%). I braidesi ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” sono 9, di cui 7 in reparto Covid ordinario, uno in terapia semi-intensiva e uno in terapia intensiva.



“I dati confermano la progressiva diminuzione del numero di contagiati (la settimana scorsa i positivi erano 144). Sicuramente una notizia positiva, ma che non deve far abbassare la guardia”, commenta il sindaco Gianni Fogliato. “Anche la provincia di Cuneo è tornata in zona gialla, un passaggio importante che ci consentirà di tornare a fare tante cose che prima ci erano precluse, ma che comporta la necessità di mantenere sempre alta l’attenzione. Il Comune, attraverso la Polizia Municipale e in collaborazione con le altre forze dell’ordine, vigilerà attentamente sul rispetto delle norme anti-contagio, ma questo non basta. È imperativo che tutti, nella loro veste di fruitori così come di gestori di attività di somministrazione, ovvero ancora di cittadini che tornano a fare sport o a frequentare le aree gioco dei giardini pubblici, facciano la loro parte nella lotta al Covid. Così facendo potremo consolidare i risultati ottenuti e salutare nel miglior modo possibile il prossimo avvio della stagione primaverile ed estiva degli eventi braidesi”.