Covid, Cirio: “Dati in continuo e lento miglioramento” (VIDEO)

“Quotidianamente monitoriamo la situazione del Piemonte e oggi i dati ci dicono di un continuo e lento miglioramento”. Parole di Alberto Cirio, a margine dell'incontro con l'amministrazione comunale di Racconigi, avvenuto questa mattina, venerdì 30 aprile.

“Laddove riscontriamo situazioni di incidenza provinciale, ovvero di casi che superano il valore di 250 ogni 100mila abitanti, noi interveniamo direttamente. Lo abbiamo già fatto a marzo per la valle Po e per i comuni di Boves e Borgo San Dalmazzo, che sono diventate zona rossa specifica. Dove c'è bisogno interveniamo”.

“Oggi l'incidenza si attesta intorno ai 150 casi ogni 100mila abitanti, dunque è un valore in sicurezza – continua Cirio -. In sicurezza anche l'indice RT che, pur essendo leggermente cresciuto, si attesta ampiamente sotto il valore 1 che è valore di soglia. Siamo rientrati in soglia di sicurezza anche per i ricoveri in terapia ordinaria. Tutto sta procedendo per il meglio. Essere in zona gialla permette alle attività di riaprire, tuttavia se vogliamo continuare a vivere questa situazione dobbiamo associare alla ripresa un comportamento attento e responsabile”

Sul record vaccinazione: “47mila è un risultato straordinario. Abbiamo superato i nostri obiettivi. Noi saremo in grado in pochi mesi, se ci danno i vaccini, di vaccinare tutti i piemontesi. E prima vacciniamo tutti, prima ripartiamo”, conclude Cirio.