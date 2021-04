Coronavirus: da Cuneo a Savigliano, continua il calo dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva

Continua a migliorare la provincia di Cuneo: i contagi, che nelle scorse settimane erano arrivati a 450 ogni 100mila abitanti, sono ora a 164, ben al di sotto di quel fatidico 250 che decreta la zona rossa.

Il parametro ricoveri e occupazione dei posti letto vede il Piemonte ancora al di sopra della soglia di allerta del 35%, ma anche questo parametro è nettamente migliorato rispetto ad un mese fa, dove la situazione era davvero drammatica. Le terapie intensive sono occupate al 35% mentre è al 37% l'occupazione dei letti nei reparti di media intensità.

Con 50 ricoveri ogni 100mila abitanti - abbiamo raggiunto i 90 esattamente un mese fa - il Piemonte si conferma ancora la regione "peggiore" d'Italia per questo parametro.

Nel dettaglio, fortunatamente continua il generale calo di ricoveri nei reparti Covid degli ospedali dell’Asl Cn1 e del Santa Croce e Carle di Cuneo.

A Savigliano dopo settimane si sbloccano le terapie intensive: 3 posti occupati su 5. Diminuiscono anche quelli in media intensità, su 18 posti letto 9 sono occupati (la settimana scorsa erano 17 su 18).

Anche a Ceva, la situazione continua a migliorare: su 46 posti attivati, 16 sono occupati, mentre sette giorni fa erano 28 su 46.

Stabile la situazione a Saluzzo, dove i ricoverati sono sei su dieci posti disponibili, in media intensità risalgono leggermente: siamo passati da 39 posti occupati a 46 su 72.

Leggero aumento anche a Mondovì dove la terapia intensiva è di nuovo al completo: 7 su 7 (la scorsa settimana ne rimaneva libero uno), ma calano i ricoveri in media intensità: 19 su 21, due posti liberi in più rispetto a sette giorni fa.

Al Covid Hotel di Centallo, aumentano i posti liberi su 17 a disposizioni, solo due sono occupati. Tornano ad aumentare i ricoveri all’Istituto Climatico di Robilante invece, da 34 posti occupati siamo passati a 39 su 40 nell’arco della settimana.

Al Santa Croce e Carle resta stabile la terapia intensiva: sono 11 posti letto occupati su 15 attivati, come la scorsa settimana mentre calano i ricoveri in semi-intensiva 8 su 8, mentre sette giorni fa erano 10 su 12. In ordinaria 72 occupati su 87 attivati, la scorsa settimana erano 71 su 84.