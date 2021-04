Noi4You Cuneo: appuntamento con il laboratorio di autostima

Lunedì 3 maggio alle ore 21.00 si terrà il consueto laboratorio di autostima organizzato dall’associazione Noi4you di Cuneo. La serata on line dal titolo “Nutrirsi di emozioni” è organizzata dallo sportello di Cuneo in collaborazione con quello di San Bartolomeo al Mare.

La psicologa Tecla Magliano aiuterà i partecipanti a riflettere sul significato delle emozioni, sul loro ruolo e valore nella nostra vita, anche in un momento molto complesso come quello che stiamo vivendo. Ci aiuterà a comprendere quanto le emozioni siano fondamentali anche per il funzionamento di qualsiasi tipo di relazione.

Il laboratorio autostima è attivo mensilmente oramai da due anni ed offre un importante momento di riflessione aperto gratuitamente a tutta la popolazione. Da un anno a questa parte, lo svolgimento on line delle serate allarga il bacino di pubblico e chiunque può parteciparvi.

L’appuntamento è per lunedì 3 maggio sulla piattaforma Google Meet.

Per ricevere il link del collegamento è necessario inviare un messaggio whatsapp al numero 375 5518066 oppure inviare la propria mail o numero di telefono all’indirizzo noi4you.cn@gmail.com o eventi.noi4yousanbart@gmail.com.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.