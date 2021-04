"Non è Festa senza Lavoro": anche a Cuneo Fratelli d'Italia scende in piazza per il Primo Maggio

“Non è Festa senza Lavoro”: l’iniziativa di Fratelli d’Italia per il primo maggio si svolgerà anche a Cuneo, in Largo Audifreddi, all’angolo con Via Roma, sabato alle ore 16.

“Non è Festa senza Lavoro” sarà questo lo slogan del flashmob che verrà promosso il Primo Maggio in tantissimi centri storici e capoluoghi di provincia da Fratelli d’Italia. L’ evento, organizzato dal Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali, vedrà mobilitati i militanti del Partito presieduto da Giorgia Meloni in tutte le principali città italiane, dinnanzi ad un’attività chiusa o in stato di crisi a causa delle restrizioni per il contrasto alla pandemia adottate dagli ultimi governi.

A Cuneo saranno presenti anche il Coordinatore Provinciale William Casoni, l’Onorevole Monica Ciaburro e il Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni.

“Troppi italiani hanno perso il lavoro a causa delle politiche scellerate dei Governi Conte e Draghi. Tante le attività che hanno chiuso, completamente abbandonate dagli esecutivi, senza aiuti concreti e supporto durante una delle peggiori crisi che il nostro Paese abbia mai vissuto” commenta William Casoni.

“Festeggiare il primo maggio è impossibile, se non vengono prese in parallelo delle misure per tutelare il lavoro. Certamente la pandemia e la salute è stata una grande preoccupazione, ma è fondamentale aiutare tutte le attività a sopravvivere. Non dimentichiamoci che dietro a ogni bar, a ogni parrucchiera, a ogni artigiano e professionista c’è una vita di sacrifici e una intera famiglia” dichiara Paolo Bongioanni.

“I Governi Conte e Draghi sembrano aver dimenticato che il lavoro rappresenta dignità. Troppe persone hanno perso le loro entrate nell’ultimo anno e mezzo e nessuno, al governo, sembra dargli peso. I negozi chiudono e molte famiglie che hanno sempre lavorato si trovano ora in difficoltà. Come possiamo celebrare la Festa del lavoro se poi questo scarseggia e non c’è?” commenta Monica Ciaburro.