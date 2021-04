“Quando i clienti decidono di pagarti la sanzione”: bella sorpresa per il titolare del Doctor Mad di Cuneo

“Locale aperto nel 1997 da Raffa e Enrico, tuttora operativo grazie alla fedeltà della sua spettabile clientela”. Così si presenta il “Doctor Mad” sulla pagina facebook, il pub in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.

Ed è proprio così. Perchè ancora una volta è stata quella fedelissima clientela a stupire il titolare portandogli una lettera con 400 euro per pagare la sanzione che gli era stata comminata lunedì 26 aprile per violazioni delle normative anticovid. Per il locale 5 giorni di chiusura. Ma Raffaele Felizia (Raffa per i clienti) non vuole fare polemica, nonostante le difficoltà legate a chiusure e restrizioni che hanno sicuramente penalizzato chi, come lui, gestisce un locale.

“Io adoro il mio lavoro – spiega Raffa -. E mi piace soprattutto per il fattore umano. Dietro il bancone di un pub si raccontano pezzi di vita, sono diventato il confidente personale di molte persone con il pretesto di una birra e di una consumazione”.

Il suo è un piccolo locale dove tutti si sentono a casa. Raffa conosce i clienti per nome. E quando ieri, giovedì 28 aprile, si sono presentati con la lettera, qualche lacrimuccia gli è scesa giù.

“Non me l'aspettavo – racconta Raffa -. Hanno fatto una colletta tutti insieme. Non volevo accettare i soldi ma poi ho capito che l'hanno fatto per farmi sentire la loro vicinanza. Mi hanno scritto delle parole bellissime. Sono queste le soddisfazioni del mio lavoro. Io per loro ci sono sempre stato con un sorriso e tanta positività e loro oggi mi ricambiano con questo. Grazie a tutti. Commozione totale!”.

Ecco cosa hanno scritto sulla lettera:

“L'unico modo per avere un amico è esserlo.

A te che dietro a un bancone hai saputo regalare sorrisi, consigli e 'cazziatoni'.

A te che dici ciò che pensi senza se e senza ma.

A te che non ci hai mai fatto sentire soli nei nostri momenti più bui.

Il 'ti voglio bene' ha valore solo coi fatti, perciò ecco il nostro modo per esserci, perché Raffa... ti vogliamo bene”.

“In questo momento di difficoltà per tutti, c'è proprio bisogno di belle notizie ed è per questo che ho voluto condividere il loro gesto – conclude Raffa -. I miei clienti ci sono sempre stati, mi hanno sostenuto con l'asporto e con quattro chiacchiere mentre ritiravano il pacco da portare a casa”.

Domani, sabato 1° maggio, il Doctor Mad riaprirà con i tavolini all'esterno “carico per la ripartenza, tutto nel rispetto delle normative e delle dovute cautele”.