Racconigi, Cirio: “Per l’ex Neuro, entro maggio, un commissario tecnico alla guida di un gruppo di lavoro comunale” (VIDEO)

Il governatore della Regione Alberto Cirio in visita a Racconigi con i consiglieri Bongioanni e Gagliasso per parlare dei progetti futuri, tra questi anche il rilancio del Castello e il futuro dell’ex manicomio

Nuova prospettiva per l’ex ospedale neuropsichiatrico di Racconigi. A segnare un primo punto di partenza, come annunciato dal sindaco Valerio Oderda e dal presidente della Regione Alberto Cirio, sarà la nomina di un commissario specifico all’interno dell’Asl Cn1, proprietaria dell’immobile, che guiderà una cabina di regia con sede in Comune verso il futuro dell’area.

“Oggi abbiamo l’opportunità del Recovery Plan e più che mai dobbiamo investire nella salute - ha commentato Cirio oggi in visita alla città e alla struttura ormai pressoché in disuso da trent’anni - tra gli investimenti sulle opere del nostro territorio c’è anche questa. Un’area che dovrebbe tenere la sua vocazione a servizio della salute delle persone”.

I tempi a detta del Governatore e del sindaco saranno rapidi, la prossima settimana è attesa la visita dell’assessore alla sanità Luigi Icardi per individuare il commissario che dovrebbe essere operativo già entro fine maggio.

L’ex manicomio è stato dimesso nel ‘78 con la legge Basaglia e ha subito nel tempo diversi interventi soprattutto di messa in sicurezza. “Questa struttura è importante per la città sotto diversi aspetti, perciò vogliamo riportarla sul tavolo di discussione” ha concluso il sindaco.

L’altro importante tema affrontato dal Governatore per la città riguarda il rilancio e la promozione turistica soprattutto attraverso il Castello di Racconigi: “Abbiamo una Ferrari che stiamo utilizzando come una Punto, dobbiamo farla girare a pieno delle sue potenzialità. Per questo proseguiremo con il persorso di inserimento del Castello all’interno del Consorzio della Venaria che avevamo già iniziato prima della pandemia”.

Presenti all’incontro oltre agli amministratori locali, anche i consiglieri regionali Paolo Bongioanni e Matteo Gagliasso.