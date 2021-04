Riaperture - proteste a Torino: Lega, solidarietà categoria spettacolo viaggiante

“Tutta la nostra solidarietà alla categoria dello spettacolo viaggiante che dopo 13 mesi chiede di poter riaprire l’attività. Non è possibile pensare che dopo tanti sacrifici, sforzi e mesi di chiusure, che hanno comportato solo spese, vengano posticipate le riaperture del settore. E’ necessario salvaguardare la categoria, il suo indotto economico e occupazionale, non possiamo condannare al fallimento di centinaia e centinaia di imprese. Abbiamo aperto da tempo un dialogo con Anesv anche per risolvere alcuni problemi che da anni affliggono il settore sul codice della strada, e come parlamentari del territorio abbiamo promosso il tavolo che la Regione Piemonte aprirà il prossimo 5 maggio per consentire agli operatori di svolgere la loro attività, nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza. Questo settore alla luce del lungo periodo di inattività forzata e della ripartenza in arrivò merita la massima attenzione e sostegno!”



Lo dicono i parlamentari della Lega Piemontesi Elena Maccanti, capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Commissione Agricoltura in Senato