Riparte la cultura a Bra: a Palazzo Mathis la mostra di Gian Maria Lamberti

RipARTE la cultura a Bra. Da sabato 8 maggio le sale affrescate di Palazzo Mathis torneranno ad ospitare arte e bellezza, con la mostra “Passaggi” dell’artista Gian Maria Lamberti.

Gian Maria Lamberti mostra affinità con l’arte piuttosto precocemente, in particolare dimostra interesse per la pittura fin dall’infanzia. Artista poliedrico, è anche musicista. Con ormai cinquantanni di esperienza alle spalle, Gian Maria Lamberti propone nella cornice di Palazzo Mathis un excursus del suo percorso artistico, dal figurativo all’astratto, passando per la ritrattistica ed il nudo. “Passaggi” è testimonianza della sua vasta ricerca e carriera, che lo ha visto coinvolto in ambiti prestigiosi, dagli esordi con i “nove” artisti fossanesi, all’esposizione presso il Valentino a Torino, fino ad affermarsi definitivamente con le mostre personali presso la città di Rovigo e Camponogara.

Vincitore della Coppa Città di Alba, dopo dieci anni, torna a Bra, la sua città, ad inaugurare, magistralmente, la nuova stagione espositiva.

“La riapertura delle sale di Palazzo Mathis al pubblico e la ripartenza in tutta sicurezza delle iniziative artistiche e culturali in città rappresenta un messaggio di speranza e ottimismo – commentano il Sindaco Gianni Fogliato e il delegato alla Cultura Fabio Bailo -. Siamo felici di ospitare nuovamente a Bra una mostra di livello, dopo mesi di forzato stop, e ci rende particolarmente orgogliosi poterlo fare con le opere di Lamberti, artista che proprio sotto la Zizzola ha i suoi natali”.

L’esposizione “Passaggi”, promossa dal Comune di Bra, è visitabile dall’8 al 30 maggio a Palazzo Mathis, Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20. Ingresso gratuito su prenotazione, il giovedì e venerdì in orario 9:00-12:30 / 15:00-18:00, il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 12:30