Torna l'arte a Montà con la mostra "Dell'eccellente mano del signor Raposo"

Inaugurata lo scorso ottobre 2020 e sospesa per via delle dispozioni anti-Covid che hanno costretto alla chiusura di Mostre e Musei, torna per gli appassionati di arte la mostra "Dell'eccellente mano del signor Raposo". L’esposizione gratuita promossa dal Comune di Montà, dalla Parrocchia di Sant’Antonio abate e dall'Associazione Montata Fangi sarà visitabile presso la Confraternita di San Michele di Montà d’Alba a partire da venerdì 7 maggio dalle ore 15 alle 19, per poi proseguire tutti i sabati (dalle 10 alle 13) e le domeniche (dalle 15 alle 19) fino al 30 maggio.

La mostra racconta il ventennale rapporto con Montà (1774 – 1795) di Vittorio Amedeo Rapous, pittore di figura al servizio regio e artista tra i maggiori del Settecento piemontese. Accademico ed erede della tradizione espressiva di Claudio Francesco Beaumont, di cui fu allievo presso la scuola di disegno a Torino, a partire dagli anni ’70 il Rapous da referente dello stile rocaille evolve verso il neoclassicismo. Le 16 grandi tele in mostra documentano questo percorso artistico. L’allestimento, ideato dallo StudioCantono+Valsania, si avvale dei video di Alessandro Cocito (Legovideo Torino) e prevede l’esposizione nella centrale Confraternita di San Michele delle 16 tele realizzate dal Rapous, tra il 1774 e il 1795, custodite nella vecchia parrocchiale. Protagonista della mostra è l’ovale di Sant’Antonio abate, che viene presentato a conclusione del restauro curato dalla Nicola-Ilengo Restauri di Asti. Novità assoluta le 14 tele della grande Via Crucis, non più visibili dal 2003, quando tre di esse figurarono nella mostra Tesori del Marchesato Paleologo promossa della Fondazione Ferrero di Alba. Completa il percorso espositivo, la pala di San Luigi Gonzaga e della Madonna del Buon Consiglio, ancora in attesa di restauro. Hanno collaborato negli allestimenti le ditte Linea Legno e Casetta Impianti di Montà.

L'esposizione nasce con l’intento di riconsegnare e far conoscere la significativa dotazione di opere di mano di quest’artista di corte, singolarmente presente nella vecchia parrocchiale (storica chiesa montatese nei pressi del Castello dei Morra Lavriano) e come sperimentazione di un approccio “ecomuseale” al patrimonio artistico.

Il progetto, sotto la direzione scientifica di Liliana Rey Varela della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, ha potuto contare sulla collaborazione della Fondazione Ferrero e del MUD Museo Diocesano di Alba. Coordinata nell’organizzazione dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, la mostra, è patrocinata dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, dall'Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba e dall’Associazione Valorizzazione Roero. Si realizza realizza grazie al sostegno della Banca d’Alba e della Fondazione CRT e ai contributi di Iride, Alma by Giorio, Simplast Group, Cauda Strade, Bruno Cauda e Gianluca Costa.

