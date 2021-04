Backstage: rivedi la puntata "A un anno dal voto: Cuneo si prepara"

Tra un anno si vota a Cuneo Città capoluogo di provincia. I maggiori schieramenti centro-sinistra e centro destra, si preparano, mentre varie liste minori annunciano con largo anticipo la loro presenza alla competizione amministrativa.

Federico Borgna è giunto alla fine del suo secondo mandato e quindi non è più ricandidabile. Riuscirà a mantenersi compatta la maggioranza uscente? E dal fronte opposto, quali scenari si vanno delineando?

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto, con il giornalista Paolo Testa, ne ha parlato a Backstage tramite collegamento online con alcuni rappresentanti della politica locale: per Forza Italia, Vincenzo Colucci, per il Partito Democratico, Carmelo Noto, per Grande Cuneo, Laura Menardi, per Fratelli d’Italia, Massimo Garnero e per Centro per Cuneo, Luca Pellegrino.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi ha fatto il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta, la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.