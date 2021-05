Educazione finanziaria, Beppe Ghisolfi partecipante d'onore della Fondazione dell'ABI

Stefano Lucchini, alto dirigente del Gruppo Intesa Sanpaolo per le comunicazioni istituzionali e da inizio anno Presidente della FEDUF, la fondazione per l’educazione finanziaria espressa dall’associazione bancaria italiana ABI, ha comunicato al Professor Beppe Ghisolfi il conferimento della qualifica di Partecipante d’Onore alle attività della fondazione medesima.

Come evidenziato dallo stesso Lucchini nella propria comunicazione ufficiale, la nomina intende anzitutto rappresentare un segnale di gratitudine per il prezioso contributo svolto e per il preziosissimo supporto che con contenuti di educazione finanziaria ha consentito di raggiungere le famiglie durante il periodo del lockdown.