C'è tempo fino a domani (1° maggio) per confermare l'iscrizione alla Fausto Coppi Officine Mattio

C'è ancora tempo fino a domani, sabato primo maggio, per confermare la propria presenza all'edizione 2021 della "Fausto Coppi Officine Mattio" a tutti coloro che si sono iscritti all’edizione 2020 e che - a causa dell’annullamento dovuto alla pandemia - hanno visto la loro iscrizione congelata.



La competizione è prevista per domenica 27 giugno con partenza da Piazza Galimberti.

"Stiamo lavorando alacremente per organizzare una granfondo all’altezza della sua fama - dichiarano in una nota gli organizzatori - tenendo in conto tutte le difficoltà e i vincoli imposti dalla situazione attuale ed avendo come priorità assoluta la sicurezza dei partecipanti."



Per la conferma dell'iscrizione gli iscritti dovranno utilizzare il codice che è stato loro spedito via email da ENDU e confermare la loro iscrizione online sul portale: https://www.endu.net/it/events/fausto-coppi/.



Chi invece volesse posticipare la propria presenza al 2022 dovrà farlo sempre entro domani, sabato primo maggio, scrivendo a iscrizioni@faustocoppi.net



Alla 33^ edizione sono al momento 1.500 gli atleti confermati.



Lo spettacolare evento ciclistico internazionale presenta due circuiti tra cui scegliere: la Granfondo di 177 km con 4125 mt di dislivello e la Mediofondo di 111 km con 2500 mt di dislivello.



Il Gran Premio della Montagna di entrambi i percorsi è come sempre fissato sul maestoso Colle Fauniera, con la sua salita di 22,3 km per arrivare ai 2481 mt della cima.



Per ulteriori informazioni su hotel o pacchetti in convezione scrivere a info@faustocoppi.net o consultare il sito www.faustocoppi.net