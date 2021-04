Volley maschile A2, semifinali playoff: Taranto e Brescia a caccia della finale, Cuneo e Siena per riaprire i giochi

E' giunto il momento topico della stagione in Serie A2 maschile. Tutto pronto per Gara 3 delle semifinali playoff: il weekend potrebbe già esprimere le due finaliste che si contenderanno la promozione in Superlega.

Da una parte Prisma Taranto e BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, dall'altra Emma Villas Aubay Siena e Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia.

La prima delle due sfide è in programma sabato 1 maggio, al PalaMazzola, con fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di Di Pinto, in vantaggio 2-0 nella serie, cercherà la vittoria per chiudere i giochi ed agguantare la finale mentre i ragazzi di Serniotti faranno di tutto per tenerla aperta ed iniziare la rimonta (eventuali Gara 4 e 5 mercoledì 5 maggio e domenica 9).

Situazione identica tra Siena e Brescia con i lombardi, che già hanno eliminato Bergamo, sul 2-0. Si gioca domenica 2, al Palasport Mens Sana PalaEstra di Siena, a partire dalle 18.