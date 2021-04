"CantaBanda": il Comune di Boves lancia un concorso canoro, ecco come partecipare

Il Comune di Boves, in collaborazione con la Banda cittadina Silvio Pellico, organizza la prima edizione del Festival Canoro “CantaBanda” che si svolgerà ad agosto, durante i festeggiamenti in onore del patrono San Bartolomeo (indicativamente dal 23 al 30 agosto 2021). Al Festival verrà riservata una serata intera, con ingresso gratuito, dove i candidati si esibiranno davanti ad un’apposita giuria di esperti selezionata dai componenti della Commissione Cultura di Boves.

Ad ogni concorrente verrà assegnato un brano, che verrà eseguito con l’accompagnamento della Banda Musicale Silvio Pellico di Boves. Ai primi tre classificati verrà riconosciuto un premio finale di € 1.000 (1° classificato), di € 500 (2° classificato) e di € 300 (3° classificato) in buoni spessa da spendere nei negozi di Boves.

Il concorso si rivolge a tutti gli amanti del canto, professionisti e non, solisti oppure in altra formazione canora. Per accedere alla preselezione, è necessario inviare un video (della durata massima di 5 minuti) in cui i candidati presentano una canzone (edita o inedita) con l’accompagnamento di una base sonora.

Il video deve essere inviato a: biblioteca@comune.boves.cn.it o consegnato su chiavetta (con restituzione della chiavetta) alla BIBLIOTECA CIVICA DEL RICETTO Via Guglielmo Marconi 2, 12012 – Boves (CN) nei giorni e orari di apertura consultabili sul sito del comune di Boves entro venerdì 14 maggio 2021 ore 18.00.

Successivamente la commissione artistica procederà alla valutazione dei video dei candidati, tra cui verranno scelti i 10 concorrenti che si esibiranno al Festival. Ai partecipanti selezionati verrà assegnato, dalla Commissione Artistica (a suo insindacabile giudizio), il brano che dovrà essere eseguito durante la serata finale. I brani assegnati saranno editi, in lingua italiana o straniera. Dal 20 giugno si svolgeranno le prove con la Banda Musicale Silvio Pellico, durante le quali i candidati potranno contare sull’appoggio e sui consigli di un esperto di canto e del Maestro della Banda.

Per scaricare il testo completo del bando: https://www.comune.boves.cn.it/Home/DettaglioNews?IDNews=185160

Per maggiori informazioni:

BIBLIOTECA CIVICA DEL RICETTO

tel. 0171 391 834

biblioteca@comune.boves.cn.it