"E' stato un camminare insieme": Dronero saluta il dottor Gerbino, che si racconta e ringrazia i suoi pazienti

" Fin da piccolo, sentendo raccontare di mio nonno e del suo impegno verso gli altri, ho pensato che anch'io volevo come lui prendermi cura delle persone ". Il dottor Giovanni Gerbino . Una passione ereditata e successivamente condivisa anche con la moglie, la dottoressa Giulia Pomero alla quale è dedicato in ricordo un ambulatorio del reparto TIN (Terapia Intensiva Neonatale) dell'ospedale di Cuneo.

Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Torino, il dottor Giovanni Gerbino aveva incominciato ad esercitare nel febbraio del 1984 come medico di base a Stroppo, coprendo anche gli altri paesi della Valle Maira. Nel settembre del 1986, il trasferimento a Dronero presso lo studio in piazza San Sebastiano, spostandosi nel 2003, su iniziativa del dottor Reineri ed insieme ad altri colleghi, nell'ambulatorio di medicina di gruppo in via Saluzzo dove ha esercitato fino ad oggi.