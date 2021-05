A Farigliano Darth Vader semina i girasoli (VIDEO)

Farigliano si prepara a diventare la città dei girasoli che non potranno che essere stellari, visto che la semina è stata affidata a... Darth Vader.

Il noto personaggio di Star Wars ha fatto tappa nel paese dei 'gat ross' e ricorrendo al lato oscuro della forza, per affrontare le sfide quotidiane di questo periodo difficile, dopo aver fatto un giro per le attività del paese, è salito in sella a un trattore per arare i campi di girasoli.

Con un simpatico video è stata presentata l'iniziativa, ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano, che ha come obiettivo quello di accogliere l'estate, incentivando il turismo a km0 e colorare il paese con il "fiore del buonumore".

Parallelamente verrà organizzato un concorso fotografico che premierà il girasole più grande, il più spiritoso, il miglior ritratto, il miglior panorama, il selfie più bello, il girasole che viene da lontano e una fioritura meravigliosa.