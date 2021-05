Bra, il messaggio alla città del sindaco Gianni Fogliato in occasione della Festa dei Lavoratori

“La nostra Costituzione - scrive Fogliato -, all’art.1, inizia così ‘L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro’. Ci richiama come persone e come amministratori locali il dovere di affrontare quattro sfide del lavoro: per dare dignità alla persona umana ed alla sua famiglia; perché sia svolto in sicurezza; perché abbia la giusta retribuzione; per cercare tutte le azioni possibili che lo permettano a chi ne è in ricerca”.