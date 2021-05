Bra partecipa alla Giornata Mondiale della Croce Rossa

Sabato 8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa. In questa data, scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento, la Città di Bra renderà omaggio alla generosa opera svolta dalla CRI, a livello territoriale e non solo, illuminando di rosso i portici di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Libertà.



Inoltre, per tutta la settimana una bandiera della Croce Rossa sventolerà sulla facciata del Palazzo Comunale: sarà un modo simbolico per rivolgere un ringraziamento collettivo al prezioso contributo reso alla comunità civile da milioni di volontari in tutto il mondo, fatto di assistenza nella malattia, soccorso, generosiità e sostegno.

L’iniziativa, promossa a livello italiano dall’ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, vuole mettere al centro il legame indissolubile che vede sempre più spesso uniti i Comuni e la Croce Rossa Italiana nell’attività di vicinanza ai più vulnerabili.



“Quello svolto dalla Croce Rossa e, in particolare, dal Comitato CRI locale è sempre stato un lavoro prezioso, che durante l’emergenza pandemica ha assunto ulteriore e inestimabile valore – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Partecipando alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Croce Rossa, la Città di Bra vuole far giungere il proprio “grazie” a tutti coloro che, quotidianamente, impegnano parte del loro tempo nel dare il proprio sostegno al prossimo”.