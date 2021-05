Guarene si prepara al Giro d'italia, il sindaco Manzone: "Un'occasione unica di visibilità a tutto il paese"

Anche Guarene si prepara al passaggio del Giro d’Italia, che interesserà le strade del comune roerino dai corridori della corsa in rosa in transito (lunedì 10 maggio) con la terza tappa prevista in partenza da Biella e con l'arrivo a Canale.

Il tratto interessato dal passaggio dei ciclisti sarà piuttosto lungo con inizio da Corso Asti, a partire dal confine con il Comune di Alba fino alla rotonda di frazione Vaccheria di Guarene.

I ciclisti percorreranno una parte in pianura nella zona di Vaccheria, per poi affrontare l’ultima salita della tappa - lunga circa 3 chilometri da zona Piedelmonte fino alla cima di via Garibaldi -, dove sarà collocato un traguardo intermedio posto lungo il percorso di gara, che aumenterà la competizione a pochi chilometri dall’arrivo. L'ultimo tratto davvero impegnativo sarà la salita “delle Calcine” con un tratto che arriva ad una pendenza del 18% dopo 160 km di corsa.

“Il giro torna a solcare le nostre strade dopo molti anni, e lo fa toccando quasi tutte le zone del comune. Il passaggio è importante per Guarene, - commenta Il sindaco Simone Manzone - perché offre un'occasione unica di visibilità a tutto il paese. Ci stiamo preparando al meglio per accogliere i corridori della corsa in rosa con allestimenti e coreografie lungo tutto il percorso.

Un ringraziamento và a tutti gli amministratori e ai volontari che stanno collaborando alla realizzazione, oltre alla Provincia di Cuneo per gli interventi straordinari effettuati sulle strade di loro competenza e interessate dal Giro”.

A livello di sicurezza le strade interessate dal percorso saranno Corso Asti fino alla rotatoria centrale di Vaccheria, strada comunale di cui il Municipio di Guarene si è occupato dei lavori di mauntenzione per il Giro. Poi le strade provinciali: Cavour, Piedelmonte, la Plana, via Garibaldi e viale Bouillargues, che verranno chiuse al traffico circa un paio di ore prima del passaggio della carovana del Giro, prevista intorno alle 16.30. La Polizia Locale, in accordo con le altre forze dell’ordine e la Protezione Civile si occuperanno degli aspetti relativi alle chiusure al traffico.