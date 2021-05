Mondovì, previsti interventi di miglioramento della sicurezza in via Nino Carboneri

Si interverrà per migliorare il livello di sicurezza di via Nino Carboneri.

E' quanto emerso ieri, venerdì 30 aprile, nel corso del consiglio comunale in seguito all'interrogazione presentata dal consigliere Stefano Tarolli (leggi qui) che ha chiesto all'amministrazione di conoscere quali interventi erano previsti per questa zona, principale via d'accesso al rione di Piazza.

"Recentemente è stato realizzato un nuovo passaggio pedonale in prossimità dell'incrocio con via porta di Vasco" - ha spiegato l'assessore Sandra Carboni - "E' stata predisposta apposita illuminazione a raso per aumentare il livello di sicurezza dei pedoni anche nelle ore notturne. Con la nuova palestra scolastica in corso di progettazione si provvederà con ulteriori interventi per migliorare la percorrenza pedonale e stradale nel tratto da piazza D'armi a via della Polveriera. L'idea p quella di installare due dossi con attraversamenti pedonali sopraelevati e migliorare quella che è l'intersezione stradale, in accordo con quanto verrà disposto dalla Provincia che segue i lavori della palestra. Attendiamo di vedere lo studio di fattibilità relativo ai marciapiedi per verificare le dimensioni, spazio disponibile e relativi costi per capire se vi sarà possibilità solo di passaggio pedonale o eventualmente anche un percorso ciclabile."