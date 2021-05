"Non è festa senza lavoro!": anche Fratelli d'Italia in piazza a Cuneo

Fratelli d’Italia in piazza a Cuneo: Non è festa senza lavoro! Fratelli d’Italia ha manifestato quest’oggi a Cuneo in occasione dell’iniziativa Non c’è festa senza lavoro, a sostegno di tutte quelle categorie abbandonate dal governo.

Troppe le attività che, senza reale supporto e indennizzo, sono state costrette a chiudere.

Hanno partecipato militanti e dirigenti del partito, tra cui il Coordinatore Provinciale William Casoni, l’Onorevole Monica Ciaburro, il Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, il Responsabile regionale del Dipartimento Lavoro Roberto Russo, il Coordinatore di Gioventù Nazionale Alberto Deninotti e la Responsabile provinciale del Dipartimento Lavoro, Industria e Crisi aziendali Annalisa Genta.