Open Day 1° maggio alla scoperta di tre siti affascinanti dei Frescanti

Con la zona gialla riparte l'arte e la cultura un po' dappertutto. I visitatori dopo mesi di chiusura tornano finalmente a vedere musei, mostre e siti d'arte. In occasione del primo maggio nel Roero riapre i battenti l'iniziativa "open day" dei Sentieri dei Frescanti con una intera giornata dedicata alla visita gratuita di tre beni artistici facenti parte del progetto dei Frescanti siti a Magliano Alfieri, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Perno. Si tratta delle:

Cappella Gentilizia del Ss.Crocifisso nel castello di Magliano Alfieri (9/18,30)

Confraternita di San Francesco d'Assisi in via Roma 1 a Santa Vittoria (9/18)

Santuario del Tavoletto in strada vicinale del Tavoletto 1 a Sommariva Perno (9/18)

"Siamo molto felici di riprendere la stagione Open Day che quest'anno sarà particolarmente ricca, sia per numero di appuntamenti, sia per la iniziative promosse a favore dell'agricoltura locale. L'inserimento nel circuito del Santuario della Madonna del Tavoletto a Sommariva Perno -commenta l'arch. dello StudioEco di Alba, Silvana Pellerino - è importante per rendere più ricca ed interessante la proposta di visita. Tutte le novità saranno pubblicate prossimamente sul sito dei Sentieri dei Frescanti".