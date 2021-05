Sospese le visite al Sacra Famiglia di Mondovì, lo ha deciso la commissione vigilanza

Stop alle visite dei parenti agli ospiti del Sacra Famiglia di Mondovì. A nche se personale e anziani sono tutti vaccinati e la struttura è covid free non è possibile dare via libera agli incontri.

A disporre la sospensione delle visite, che negli scorsi giorni erano avvenute all'aria aperta nei giardini e aree verdi della struttura, è stata la commissione di vigilanza dell'Asl, seguendo le indicazioni, previste a livello nazionale dallo scorso dicembre, che per motivi sanitari non prevedono incontri diretti, salvo deroghe per casi particolari.