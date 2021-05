3 maggio - Giornata Mondiale della Libertà di Stampa: ConversAzioni con giornalisti, editori, influencer e scrittori. Spicca la ConversAzione con Corrado Augias. On line sui nostri quotidiani

L’associazione culturale Territori, in collaborazione con numerose testate italiane e con il contributo della Fondazione CRC, organizza per lunedì 3 maggio, una serie di incontri per attualizzare il significato e l’importanza della libertà di stampa all’epoca dei nuovi media, riflettere sul ruolo della stampa estera in Italia e dell’informazione ai tempi delle limitazioni personali e sociali dovute alla crisi pandemica. Si tratta di incontri di interesse sia per i giornalisti e gli editori, per approfondire nuovi modelli di business e riflettere sul ruolo della carta stampata e dei giornali on-line ai tempi dell’informazione in tempo reale data dalla globalizzazione e dall’immediatezza di internet, sia per il pubblico generico che vuole approfondire le dinamiche e le ripercussioni dei sistemi su cui si basano le testate, i quotidiani, i profili social e le piattaforme da cui attingono le informazioni e le notizie su cosa succede nel mondo.

La libertà di stampa è una questione quanto mai attuale, e un diritto di cui molti sono spesso privati anche nelle più stabili delle democrazie.

Ecco il programma:

Ore 15 – 16 : Il ruolo della Stampa Estera in Italia: conversazione con Patricia Thomas

Ore 16 – 17 Il giornalismo ai tempi di Twitter, Facebook, Instagram e TikTok: Andrea Borello, Elena Zoia e Ilaria Salerno

Ore 17 – 18 : Le nuove frontiere della libertà di stampa: Giacomo di Girolamo ed il suo racconto di Matteo Messina Denaro

Ore 19 -20: Quali sono i nuovi modelli di business per gli editori con Maurizio Cimmino (Toradio), Valerio Maccagno (Il Saviglianese), Gaspare Borsellino (Italpress) e Francesco Saverio Vetere (Unione Stampa Periodica Italiana)

Ore 21 – 22 : La Libertà di Stampa: conversazione con Corrado Augias

Gli incontri saranno fruibili gratuitamente sul nostro quotidiano on line, sul sito web www.giornatalibertadistampa.it e la pagina facebook dell’associazione Territori (https://www.facebook.com/<wbr></wbr>associazioneculturaleterritori<wbr></wbr>)