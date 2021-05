Bambini e cameretta, come arredarla al meglio passo per passo

Come arredare la cameretta dei bambini, dallo stile fino alle precauzioni da prendere

Il pargolo sta crescendo sempre più velocemente, ed ora ha nuove esigenze e bisogni da soddisfare, primo tra tutti la cameretta personale. Uno spazio tutto suo della casa in cui poter giocare, riposare e imparare in totale sicurezza, senza venire intralciato dalle attività degli adulti.

Lo spazio in casa sicuramente non manca, e l’unica stanza vuota rimasta finalmente sta per iniziare a svolgere il suo compito, rimane solo un dubbio: come arredare nel migliore dei modi?

Inutile negare che in questo caso non possiamo permetterci di pensare soltanto al design, bensì siamo tenuti ad agire con un occhio di riguardo anche per la funzionalità degli spazi e gli elementi che potrebbero rappresentare un pericolo per il bambino.

Partendo da angoli e spigoli tutt’oggi temutissimi dai genitori, fino alle più sottovalutate prese di corrente e finestre.

Scopriremo anche che sono tante le idee creative che possiamo applicare, come gli adesivi murali di sononato.it ad esempio. Non perdiamo altro tempo prezioso ed iniziamo subito.

Arredamento con gli adesivi murali, colorati e duraturi nel tempo

Partendo proprio dagli elementi di arredamento della stanza, i bambini hanno bisogno di spazio per muoversi, toccare e curiosare in sicurezza. Questo significa che possiamo limitarci senza rimorsi ai componenti base di una camera da letto.

Un lettino dotato di sbarre laterali per impedire la caduta nel sonno, il suo armadietto, ed ovviamente la piccola scrivania che si rivelerà utilissima in periodo scolastico. Una volta inseriti questi elementi, possiamo anche lasciare da parte ulteriori soprammobili e mobiletti decorativi, che si rivelerebbero soltanto d’intralcio.

E’arrivato il momento di donare colore a tutta l’area, partendo innanzitutto dai muri. Come abbiamo avuto modo di accennarvi in precedenza, gli adesivi murali di iosononato possono essere la miglior scelta da fare.

Non solo grandi e colorati, ma anche altamente resistenti all’umidità e strappi accidentali. Grazie alla banda adesiva già presente sulla parte posteriore, non necessitano di ulteriori collanti per restare attaccati, e non lasciano alcun segno dopo la rimozione.

Per la scelta degli adesivi murali migliori dobbiamo basarci sulle preferenze del bambino, chiedendo direttamente la sua opinione se necessario.

Infine troviamo il pavimento, un vero e proprio manto ghiacciato d’inverno, ed altamente pericoloso in caso di cadute o scivolate. Per il pavimento consigliamo caldamente l’acquisto di un morbido tappeto, se possibile anche imbottito.

Molta attenzione a non privilegiare il colore bianco, che tenderà a sporcarsi quasi subito.

Angoli, spigoli e prese elettriche

Adesso che abbiamo chiarito in maniera esaustiva tutto ciò che riguarda l’arredamento, è nostro dovere parlare anche dei pericoli che potrebbero nascondersi all’interno della cameretta, tra cui angoli, spigoli e prese elettriche.

Quell’armadio che a noi sembra così elegante potrebbe avere spigoli capaci di procurare gravi ferite in caso di urto su di essi, stessa regola applicabile anche per finestre e via dicendo.

Per evitare fin dal principio questa problematica, sarà sufficiente acquistare dei copri spigoli, presenti online o nei comuni negozi per bambini. Niente di troppo complicato, semplicemente delle coperture in gomma pronte ad assorbire l’urto e a coprire perfettamente spigoli e angoli.

Per quanto riguarda invece le prese di corrente? Anche in questo caso abbiamo a disposizione uno strumento adeguato, ovvero i copripresa, che una volta inseriti tapperanno completamente i fori della presa elettrica.

Solo un adulto sarà in grado di rimuoverli, e dureranno per anni ed anni prima di dover essere sostituiti.

Munendoci di questi strumenti davvero economici e facilmente utilizzabili, saremo in grado di rendere in pochi minuti la cameretta un luogo sicuro e privo di pericoli!

Descrizione: come arredare la cameretta del bambino, partendo dal design fino ai potenziali elementi di pericolo presenti.