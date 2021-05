Oggi il lavoro si cerca online

Al giorno d’oggi la ricerca di un impiego, che sia il primo o meno, si fa sulla rete internet. Anche per chi offre lavoro, internet presenta le migliori possibilità. La rete è la piazza virtuale per la ricerca di un impiego poiché le new technology rappresentano la nuova frontiera nonché uno strumento molto utile, veloce e facile da usare.

I siti web per cercare lavoro

Le nuove tecnologie hanno portato una vera e propria rivoluzione nel mondo delle risorse umane. Grazie alla rete, si ottiene un più ampio campo d’indagine per raccogliere velocemente tante proposte e inviare più curricula possibile, aumentando le possibilità di una risposta positiva. Sono davvero migliaia i siti specializzati che consentono di cercare lavoro impostando criteri di ricerca quali la zona geografica, l’impiego ricercato, il monte ore etc. come per esempio Jobrapido, Indeed, Monster.

I migliori siti e portali web per la ricerca di un impiego consentono anche di inserire l’indirizzo e-mail per essere avvisati nel momento in cui viene inserito un annuncio nuovo che risponde ai criteri di ricerca di interesse.

Usare i social media per la ricerca di un impiego

Chi cerca lavoro non usa solo metamotori di ricerca ma si avvale dei social media. È questo il caso di LinkedIn che consente di creare un profilo di tipo professionale. Infatti, questi strumenti non sono utili solo per comunicare con amici e conoscenti ma piuttosto per cercare lavoro e operazioni di recluting. I social network diventano ottimi canali di indagine per raccogliere e valutare candidati. Inoltre, si utilizzano più social per incrociare le informazioni professionali e non solo. Infatti, interessi e quotidianità possono mettere in mostra qualcosa di più rispetto al solo curriculum vitae.

I vantaggi nell’usare internet per ricercare lavoro

È sicuramente vantaggioso cercare oggi lavoro online attraverso la rete pubblicando un profilo professionale. Ciò consente di avere un biglietto da visita che un eventuale selezionatore può giudicare per capire se il profilo risponde alle esigenze o meno. Essere presenti sui social network può dimostrare la capacità di relazionarsi e creare una rete professionale. Inoltre, per una persona che cerca lavoro la rete Internet consente di essere costantemente aggiornati su corsi di formazione, iniziative, webinar, workshop per arricchire il curriculum e per intercettare nuove possibilità. Online si trovano anche utili consigli per rendere più accattivante la propria figura professionale.

Come creare un profilo professionale efficace

Il profilo professionale, al pari di quello privato, sui social network viene valutato attentamente dai reclutatori perciò bisogna selezionare attentamente i contenuti, verificando che siano veritieri e in linea con la reputazione online. Utilizzando i profili della privacy è possibile selezionare che cosa rendere accessibile o meno.

Perché la ricerca online dia i suoi frutti, il profilo e il curriculum devono essere minuziosi e offrire un buon numero di dettagli in merito all’esperienza personale e professionale maturata nel corso degli anni. Aggiungere professionisti che possano dare referenze e raccomandazioni è sempre molto utile, dimostrando anche lo sviluppo di una cosiddetta professional networking.