"Eolo Missione Comune": due pc portatili donati alle medie di Castelletto Stura

Tanti premi digitali alle scuole e al comune di Castelletto Stura grazie alla partecipazione al progetto “Eolo Missione Comune”.

Il progetto prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno in premi tech per tre anni ai comuni con meno di 5 mila abitanti promosso dalla azienda EOLO, operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA - fixed wireless access.

I premi consistono in 2 PC portatatili destinati alla scuola media, vari gadget come penne biro, duplicatori di prese USB, batterie di soccorso destinati alle nostre scuole.

Completano i premi: un PC portatile destinato alla aula multimediale comunale e un anno di connettività gratuita da destinarsi o alla biblioteca comunale o alla predisposizione e ampliamento della rete Wi-Fi comunale in frazione Tetti Pesio.

"Grazie a tutti i castellettesi che con i loro voti hanno permesso di raggiungere questo obiettivo".