Summer Camp a Loano ed Estate Ragazzi a Cuneo nell'estate della Granda Volley Academy (VIDEO)

Dopo il successo della prima edizione svoltasi nell’estate del 2020 a Dogliani, l’Academy Summer Camp della Granda Volley Academy rilancia con una proposta che segna un notevole salto di qualità.

L’Academy Summer Camp 2021, presentato venerdì 30 aprile in una conferenza stampa al Mare Hotel di Savona, si svolgerà a Loano (Savona) in due settimane consecutive di luglio (da lunedì 5 a sabato 10 e da lunedì 12 a sabato 17) presso la struttura ricettiva Loano 2 Village.

Il presidente della Granda Volley Academy Luca Di Giacomo e il responsabile tecnico Liano Petrelli hanno illustrato le caratteristiche del Camp, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni.

Dal lunedì pomeriggio al sabato mattina (attiva anche l’opzione Day Camp in orario 9-17) i partecipanti vivranno sei giorni di full immersion pallavolistica, ma non solo: oltre alle sessioni di volley beach, indoor e green guidate da uno staff tecnico di primo piano capitanato da Andrea Pistola, allenatore della Bosca S.Bernardo Cuneo, e Liano Petrelli, non mancheranno i momenti di svago e divertimento in piscina, in spiaggia, alla scoperta del territorio e le lezioni di lingua inglese. Ciliegina sulla torta sarà la partecipazione di due giocatrici della Bosca S.Bernardo Cuneo: l’esperta palleggiatrice e capitana Noemi Signorile e la schiacciatrice Gaia Giovannini, una delle rivelazioni più belle della stagione 2020/2021.

Cornici dell’evento saranno il Loano 2 Village, che si sviluppa su quattro ettari di giardini fioriti tra pini marittimi, palme, ed eucalipti e conta tre piscine, di cui una semiolimpionica, e le strutture sportive messe a disposizione dal Comune di Loano.

Preiscrizioni sul sito www.cuneograndavolley.it a partire da lunedì 3 maggio.

Nell’estate della Granda Volley Academy c’è il Summer Camp di Loano, ma non solo: torna infatti la proposta di Estate Ragazzi a Cuneo per sette settimane consecutive dal 14 giugno al 30 luglio. L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi nati tra le annate del 2008 e del 2014, si svolgerà dalle ore 9 alle ore 17.30 (con possibilità di preingresso) dal lunedì al venerdì; i partecipanti verranno divisi in gruppi e effettueranno attività fisica presso la palestra ex Media 4 e ludica; previste anche attività outdoor in aree idonee. Per tutte le informazioni sulle attività estive della Granda Volley Academy, che verranno organizzate nel pieno rispetto delle raccomandazioni ministeriali e federali vigenti e garantendo nel rispetto della sicurezza e della salute di tutti i partecipanti, è possibile visitare il sito web www.cuneograndavolley.it, inviare una e-mail all’indirizzo academy@cuneograndavolley.it o chiamare il numero 0171.1961194.

LUCA DI GIACOMO, PRESIDENTE GRANDA VOLLEY ACADEMY «L’esperienza acquisita la scorsa estate e in un’intera stagione agonistica vissuta in piena osservanza dei protocolli ufficiali del Governo ci ha permesso di programmare al meglio le attività estive con proposte per tutte le fasce di età e di taglio diverso. Ci sono tutti i presupposti per un Summer Camp di alto profilo, dalle infrastrutture allo staff tecnico di livello assoluto. Teniamo molto anche all’Estate Ragazzi, un servizio per le famiglie e un’occasione per i partecipanti di continuare a giocare a pallavolo divertendosi e nel rispetto della sicurezza e della salute. Un grazie va a tutti i nostri tecnici e collaboratori, che in questi mesi hanno veramente dato il 110% per portare avanti l’attività di base e agonistica».