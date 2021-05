Volley A2/F: Coraggio Puma…vinci e spera! La Lpm Bam Mondovì alle 17 chiude la “sua” Pool Promozione ospitando il San Giovanni in Marignano

"Primo maggio...su coraggio!". Lo canta anche Tozzi in uno dei suoi più grandi successi. Qui, però, la musica attesa è quella del fragore provocato da un pallone che si schianta a terra dopo una schiacciata, o l'urlo liberatorio di gioia della squadra dopo aver conquistato un punto. Anche oggi queste "note" riecheggeranno in un PalaManera purtroppo ancora vuoto, o quasi, a causa delle restrizioni anti Covid.

La Lpm Bam Mondovì, questo pomeriggio alle 17 ospiterà la Omag San Giovanni in Marignano, nel recupero della 4^ giornata di andata. Pumine che scenderanno in campo con il solo obiettivo di conquistare una vittoria da tre punti, per poi sperare in un passo falso dell’Acqua & Sapone Roma. Laziali che domani affronteranno la trasferta in casa del Cuore di Mamma Cutrofiano, a cui servono almeno due punti per conquistare un posto nei Play-off.

Alle salentine, infatti, un punto non è sufficiente per strappare la qualificazione, visto che in caso di arrivo a pari punti con Sassuolo e Soverato, sarebbero proprio le ragazze di Carratù a restare fuori dai play-off per il minor numero di vittorie conquistate e per il peggiore quoziente set. Cutrofiano, dunque, che venderà cara la pelle e cercherà di sovvertire un pronostico che sulla carta lo vede sfavorito. Le Pumine, però, prima di pensare al duello a distanza con la Roma, dovranno pensare a superare l’ostacolo odierno.

San Giovanni in Marignano che nella gara di andata ha messo seriamente in difficoltà la Lpm, uscendo dal campo sconfitta solo al tie-break. Le ragazze di Delmati non dovranno ripetere gli errori commessi in terra emiliana e dovranno aggredire l’avversario sin dalla prima azione di gioco. La recente vittoria contro il Vallefoglia ha rappresentato una importante iniezione di fiducia nelle Pumine, che sono pronte per questa nuova sfida. Ottenere tre punti contro il San Giovanni in Marignano, inoltre, costringerebbe la Roma ad attendere almeno fino al 7 maggio i festeggiamenti per la promozione.

A parità di punti, infatti, Mondovì continua a godere di un vantaggio rispetto alla Roma, quello di aver ottenuto un numero maggior di vittorie. La squadra monregalese non si fa illusioni, ma spera in un “miracolo” chiamato promozione diretta. La gara sarà arbitrata da Angelo Santoro (Varese) e Piera Usai (Milano). Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale LVF-TV, con la consueta telecronaca di Daniel Ossino. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.

