Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-San Giovanni in Marignano 3-2, coach Delmati: "Se affronteremo i play-off lo faremo al top" (VIDEO)

Due punti che rischiano concretamente di non essere sufficienti per coronare il sogno della promozione diretta, anche probabilmente non lo sarebbero stati neppure se di punti ne fossero giunti tre. La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha chiuso i propri impegni di Pool Promozione superando solo al tie-break un San Giovanni in Marignano più battagliero del solito.

Un successo, il ventiduesimo in campionato, che consente alle Pumine di restare momentaneamente in testa alla classifica, anche se già domani l'Acqua & Sapone Roma potrebbe approdare direttamente in A1 nel caso in cui dovessero arrivare tre punti dalla gara contro il Cutrofiano. Ecco il commento del tecnico Davide Delmati, raccolto al termine dell'incontro: