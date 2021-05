Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-San Giovanni in Marignano 3-2, Martina Bordignon: "Non abbiamo imposto il nostro gioco...ma resta comunque una vittoria importante" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha chiuso gli impegni della Pool Promozione superando in casa la Omag San Giovanni in Marignano per 3-2. Una prestazione e una vittoria da due punti che ha deluso le aspettative, anche se in casa Puma non mancano le attenuanti, come le precarie condizioni fisiche di Leah Hardeman. Tra le protagoniste del match è doveroso segnalare Martina Bordignon, un'autentica "guerriera" in campo.

Cinque punti messi a referto e che hanno un grande valore per una schiacciatrice chiamata quasi sempre ad alzare il livello qualitativo della ricezione. Bordignon che per la grinta e la determinazione messe in campo contro il Marignano può essere considerata la migliore delle Pumine nel match odierno. Ecco il commento della schiacciatrice originaria di Varese: