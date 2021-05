"Un saluto che possa scaldare il cuore": a Dronero arriva un simpatico spaventapasseri meccanico

"Qualcosa di vivo, per di più che saluta. Un gesto, quello del saluto, che a maggior ragione in momento così difficile, ma comunque sempre, da parte nostra vuole rappresentare sostegno, solidarietà e vicinanza a tutte le persone. Forse il più semplice, crediamo sia però il gesto che più di tutti scalda il cuore. Abbiamo poi scelto apposta quei colori così accesi, in quel loro essere portatori di vivacità, e cucito a mano la stoffa dell'abito. Nelle occasioni importanti, come per esempio oggi, fissiamo anche una bandierina dell'Italia, di modo che oltre al saluto si esprima anche vivo ricordo. Lo spaventapasseri poi muove anche la testa e come associazione desideriamo ringraziare Sergio Giraudo che ha costruito il meccanismo dei due movimenti, permettendoci di realizzare a pieno il nostro intento". Gianpaolo Rovera, presidente dell'associazione dronerese "Mastro Geppetto".

Volutamente sgargiante! Sorridente indossa verdi pantaloni in fantasia, con tanto di bretelle, ed una maglia, sempre in fantasia, arancione. In testa porta un grazioso cappellino beige. A Dronero presso gli orti didattici è comparso, in questi giorni, un bellissimo spaventapasseri meccanico.

Artefice di questa realizzazione "Mastro Geppetto". Per l'associazione è la ciliegina sulla torta di un'ammirevole progetto di riqualificazione che ha permesso a quell'area di Dronero (situata nei pressi del Mulino Cavanna) di diventare non soltanto rinomata ma anche, per esempio, un prezioso supporto nelle attività didattiche dei bambini e ragazzi dell'istituto Comprensivo di Dronero.

Lo spaventapasseri meccanico si attiva tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Ogni mezz'ora, per cinque minuti, saluta i passanti.