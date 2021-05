Alba: da lunedì 3 maggio cambia il percorso della linea bus 3 Ricca - San Cassiano

Da lunedì 3 maggio ad Alba cambia il percorso della Linea autobus 3, Ricca - San Cassiano. La variazione è stata introdotta in seguito agli incontri tra l’Agenzia della Mobilità Piemontese, il gestore del servizio Consorzio Granda Bus e l’Amministrazione comunale di Alba, per ottimizzare i collegamenti tra le diverse zone della città.

Considerato che la recente introduzione della Linea autobus 8, Alba – San Cassiano – Cantina Roddi – Verduno ospedale, ha implementato i collegamenti tra il quartiere San Cassiano ed il centro città, la Linea 3 seguirà il seguente percorso: le corse provenienti da Ricca percorreranno corso Piave fino alla rotatoria della chiesa Divin Maestro, svolteranno in via Dario Scaglione e raggiungeranno il capolinea di via Vivaro; da qui, al ritorno, l’autobus percorrerà via Ognissanti e via Dario Scaglione, svolterà su corso Piave riprendendo il consueto tragitto fino a piazza Garibaldi.

Le modifiche non incidono sulla frequenza dei collegamenti tra il capolinea di San Cassiano e il centro città, servito dalle Linee 2 (Gallo – Piazza Garibaldi), 7 (San Cassiano – Monticello) e 8 (Alba - Verduno ospedale).

Ulteriori informazioni su orari, percorsi e costi sono disponibili all’indirizzo www.grandabus.it.