Bar e ristoranti con servizio all'aperto in montagna, Uncem: "Per questi territori lavorare è impossibile"

Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, ieri 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, ha evidenziato le difficoltà dei territori montani, impossibilitati a lavorare a causa delle regole che impongono a bar e ristoranti solo la possibilità di accogliere i clienti all'aperto.



"Nei territori montani del Piemonte e di tutto il Paese abbiamo registrato negli ultimi anni fenomeni di innovazione per creare lavoro e sviluppo. E il lavoro, per la montagna, insieme con i servizi e i diritti di cittadinanza, è decisivo. Ma negli ultimi mesi, una serie di norme e decreti non hanno agevolato questo sviluppo, la possibilità di lavorare e la sopravvivenza delle imprese. La loro resilienza e resistenza sono forti, ma un provvedimento come quello sull'apertura dei ristoranti e dei bar con spazi all'aperto, per la montagna è un argine al lavoro. La settimana di pioggia dimostra quanto avevamo previsto come Uncem sabato scorso. E cioé che temperature rigide, peraltro in una primavera anomala, e maltempo, non permettono di aprire all'aperto nelle zone montane. In città ci sono dehor in strada, al mare ci sono altre temperature. In montagna fino a fine giugno, come molti Presidenti di Unione montana stanno evidenziando, basse temperature, temporali e rovesci, minano anche le migliori intenzioni. Serve dunque un correttivo alla norma, permettendo che nelle aree montane, secondo le 'fasce altimetriche', si possa consentire una diversa gestione dei clienti, anche all'interno. E devono essere garantiti i ristori, gli indennizzi per una situazione peculiare che ferma il lavoro e ogni buona volontà di ristoratori e bar".