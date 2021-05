Fossano, nel castello degli Acaja la consegna di 3 Onorificenze al Merito

In occasione della festa del 1° maggio la città di Fossano ha ospitato la cerimonia di conferimento delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. L’evento si è svolto in mattinata nella sala Barbero, situata all’interno del castello degli Acaja.

Il riconoscimento è stato consegnato a tre persone che si sono distinte nel territorio. Si tratta di Roberto Caramatti, già insignito del ‘Premio Bontà’ nel 1994 e volontario prestante assistenza a persone disabili. Paolo Cavallo, volontario nella Protezione Civile si è prodigato durante l’attuale emergenza sanitaria, nonché speso durante recenti catastrofi naturali quali i terremoti dell’Aquila e dell’Emila. Donatella Galliano, medico dirigente presso l’ASLCN1, ha assistito da vicino i più colpiti (ospedalizzati e non) dall’attuale pandemia.

“Sono lieto e orgoglioso di presiedere questa cerimonia, - ha commentato il sindaco di Fossano Dario Tallone. L’onorificenza costituisce uno speciale riconoscimento all’impegno, alle capacità professionali, allo spirito solidaristico, nell’interesse del bene comune. Voi rappresentate un modello per le giovani generazioni chiamate a realizzare il domani del nostro Paese.”

“Questo momento è anche l’occasione per indicare a tutti la via maestra per realizzare a pieno il valore costituzionale della cittadinanza. Ora, più che in passato, viene a voi richiesto di porvi come esempio da emulare. Il mio auspicio e invito è di interpretare attivamente questo ruolo, contribuendo così ad accrescere il livello di civiltà e di cultura del nostro paese”, conclude. All’evento hanno anche partecipato i senatori Giorgio Bergesio e Mino Taricco, oltre ai vertici dei Corpi di Polizia e delle Forze armate locali.